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11:45, 8 октября 2023Спорт

Тарасова назвала лучшую фигуристку России

Тренер Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву лучшей фигуристкой России
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую фигуристку России. Ее слова приводит «Советский спорт».

Тарасова заявила, что лучшей российской фигуристкой на данный момент является Камила Валиева. «Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками», — добавила специалист.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и сама фигуристка.

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