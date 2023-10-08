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10:50, 8 октября 2023Спорт

Назван гонорар брата Нурмагомедова за защиту титула чемпиона Bellator

Усман Нурмагомедов получил 150 тысяч долларов за защиту титула чемпиона Bellator

Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов заработал 150 тысяч долларов за бой с американцем Брентом Примусом, в котором он защитил титул чемпиона Bellator в легкой весовой категории. Сумму гонорара в Twitter назвал журналист Шахин Аль‑Шатти.

Уступивший в поединке представитель США получил столько же. Самый большой гонорар на турнире — 300 тысяч долларов — получила бразильянка Крис Сайборг, которая в пятый раз подряд защитила титул промоушена в полулегком весе.

Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил Примуса единогласным решением судей на турнире Bellator 300, который прошел в Сан-Диего. Встреча прошла в ночь на воскресенье, 8 октября.

Всего 25-летний россиянин в профессиональной карьере одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе 38-летнего Примуса 12 побед и четыре поражения.

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    Алексей Гусев
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