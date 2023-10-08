Назван гонорар брата Нурмагомедова за защиту титула чемпиона Bellator

Усман Нурмагомедов получил 150 тысяч долларов за защиту титула чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов заработал 150 тысяч долларов за бой с американцем Брентом Примусом, в котором он защитил титул чемпиона Bellator в легкой весовой категории. Сумму гонорара в Twitter назвал журналист Шахин Аль‑Шатти.

Уступивший в поединке представитель США получил столько же. Самый большой гонорар на турнире — 300 тысяч долларов — получила бразильянка Крис Сайборг, которая в пятый раз подряд защитила титул промоушена в полулегком весе.

Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил Примуса единогласным решением судей на турнире Bellator 300, который прошел в Сан-Диего. Встреча прошла в ночь на воскресенье, 8 октября.

Всего 25-летний россиянин в профессиональной карьере одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе 38-летнего Примуса 12 побед и четыре поражения.