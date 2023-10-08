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09:02, 8 октября 2023Спорт

Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator и вышел в финал Гран-при

Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легкой весовой категории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В главном событии турнира Bellator 300, который прошел в Сан-Диего, отечественный боец победил американца Брента Примуса. Схватка завершилась единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Благодаря победе Нурмагомедов вышел в финал Гран-при.

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом промоушена в легком весе в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрика Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей.

Всего 25-летний россиянин в профессиональной карьере одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе 38-летнего Примуса 12 побед и четыре поражения.

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    Дарья Коршунова
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