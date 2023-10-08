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13:52, 8 октября 2023Спорт

Тренер российских гимнастов возмутилась победами Байлз на чемпионате мира

Валентина Родионенко возмутилась победами Симоны Байлз на чемпионате мира

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о чемпионате мира, проходящем в Антверпене. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалиста возмутили победы американки Симоны Байлз. «Это же безобразие! Это что? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетика? Там смотреть просто не на что. У нее нет классного исполнения, одна трудность», — отметила Родионенко.

На чемпионате мира Байлз завоевала золото в многоборье и в команде. Кроме того, американка стала второй в опорном прыжке.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также к участию не допускаются судьи и официальные лица из России.

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    Алексей Гусев
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