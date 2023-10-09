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12:41, 9 октября 2023Спорт

16-летняя российская теннисистка за год поднялась на 379 строчек в рейтинге WTA

16-летняя Мирра Андреева за год поднялась на 379 строчек в рейтинге WTA

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева за год поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 379 строчек. Обновленный список опубликован на сайте организации.

9 октября 2022 года спортсменка располагалась на 429-м месте. На данный момент она занимает 50-ю строчку. Таким образом, Андреева впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая на данный момент занимает 12-ю позицию.

2 августа Андреева высказалась о возможной смене гражданства. По словам теннисистки, она не планирует выступать за другую страну. «В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. На каникулы лечу домой в Красноярск», — заявила Андреева.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

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    Ксения Курашкина
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