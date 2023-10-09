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21:08, 9 октября 2023Спорт

Участник Олимпиады-2020 рассказал о промытых американцам мозгах

Скейтбордист Оберхольцер заявил, что американцам промыли мозги из-за России
Даллас Оберхольцер

Даллас Оберхольцер. Фото: Mike Blake / Reuters

Южноафриканский скейтбордист Даллас Оберхольцер рассказал об отношении к России и россиянам. Его слова приводит «Газета.Ru».

Спортсмен заявил, что всегда восхищался Москвой и чувствовал себя в России в безопасности, приехав на российский турнир Grand Skate Tour в сентябре 2023 года. «Американцы — возможно, те ребята, которые не приехали бы на GST, потому что им промыли мозги так, что они видят только одну сторону конфликта», — посчитал он.

Оберхольцер в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио, где не занял призовое место. Он готовится выступить на соревнованиях в Париже-2024.

14 сентября бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство на кипрское, поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовые вещи.

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    Анастасия Борисова
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