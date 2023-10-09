«Жириновский» назвал конфликт в Израиле провалом Запада

Нейросеть с голосом Жириновского назвала конфликт в Израиле провалом Запада

Искусственный интеллект «Жириновский» назвал конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС «провалом политики коллективного Запада». Его слова приводят РИА Новости.

«Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете», — высказалась нейросеть. «Жириновский» также подчеркнул, что Запад не стремится к наступлению глобального мира.

Также, по мнению алгоритма, заявление настоящего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке, сделанное им в 2019 году, не является пророчеством. Подчеркивается, что ко всем выводам политик приходил, основываясь на имеющихся у него знаниях и политическом опыте. «Многие его не воспринимали всерьез, а сейчас зачем-то называют пророком», — счел искусственный интеллект.

Ранее в России вспомнили предсказание Жириновского, прозвучавшее в 2019 году в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В нем политик заявил, что в 2024 году о конфликте на Украине все забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

На высказывания лидера ЛДПР обратили внимание после того, как 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа совершили ракетный обстрел территории Израиля. В качестве ответной меры Армия обороны Израиля инициировала в Газе начало военной операции.

Партия ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Создатели отметили, что алгоритм обучали на интервью, выступлениях и научных публикациях самого Жириновского.