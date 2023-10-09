В России разработали способ предотвращения инфаркта

В России создали методику предотвращения инфаркта

Ученые из Самары разработали новый способ оценки эластичности сосудов и предотвращения инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева предложили простой способ оценки эластичности сосудов пациентов. По словам экспертов, этот показатель имеет важное значение для диагностики сердечных заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Biomedical Engineering.

В материале говорится, что чем стенки сосудов жестче, тем человек более чувствителен к скачкам давления и сильнее подвержен сердечным заболеваниям. Российские эксперты создали новую методику оценки эластичности сосудов, которая основана на анализе различий сердечного и пульсового ритма пациента.

«Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса. Именно эта разница и является маркером способности стенок сосудов к растяжению», — заявил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.

Новый способ дешевле, чем инструментальные методы на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики, используемые в медицине.

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