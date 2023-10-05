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00:32, 5 октября 2023Наука и техника

Одиночество связали с повышенным риском болезни Паркинсона

JAMA Neurology: одиночество повысило риск болезни Паркинсона на 37 процентов

Фото: Ahmed Nishaath / Unsplash

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида связали одиночество с повышенным риском болезни Паркинсона. Исследование опубликованы в журнале JAMA Neurology.

В ходе работы авторы проанализировали данные почти 500 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет, за которыми наблюдали в течение 15 лет. За период исследования у 2822 человек развилась болезнь Паркинсона. У лиц, которые ощущали себя одинокими, вероятность нейродегенеративного заболевания была выше на 37 процентов после корректировки данных с поправкой на социально-экономический статус и анамнез. Корреляция была одинаковой как для мужчин, так и для женщин.

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Команда подчеркивает, что связь между одиночеством и развитием болезни Паркинсона не была обусловлена общими генетическими, клиническими или поведенческими факторами риска. Они также добавили, что исследование лишь демонстрирует взаимосвязь, а не доказывает, что одиночество вызывает болезнь Паркинсона.

Предполагается, что одиночество делает мозг более восприимчивым к нейродегенерации, которая у некоторых людей может привести к болезни Альцгеймера или к болезни Паркинсона. Кроме того, многие одинокие пожилые люди не придерживаются здоровой диеты, а питаются закусками, фаст-фудом или другими нездоровыми продуктами. Они также могут быть менее физически активными.

Предыдущие работы показали, что социальные связи и физическая нагрузка могут снизить риск развития нейродегенеративного заболевания.

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    Елена Апазиди
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