Иностранный футбольный тренер сравнил пристрастие русских и чехов к алкоголю

Тренер «Динамо» Личка заявил, что русские выпивают больше алкоголя, чем чехи

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сравнил пристрастие русских и чехов к алкоголю. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы», — заявил иностранный специалист. Личку удивило, что россияне могут смешивать пиво и водку.

28 августа Личка заявил, что футболистам лучше выпить пиво, чем газировку после матчей. При этом он подчеркнул, что нельзя злоупотреблять спиртными напитками, так как алкоголь плохо повлияет на организм.

Личка возглавил столичный клуб 22 июня 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на два года. После шести туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 11 очками располагается на пятой строке таблицы.