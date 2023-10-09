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07:44, 9 октября 2023Мир

Россиянин пропал без вести на юге Израиля

27-летний россиянин Андрей Козлов пропал без вести на юге Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россиянин пропал без вести на юге Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о 27-летнем уроженце Сестрорецка Андрее Козлове. Он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, где также были похищенные солдатами ХАМАС Карина Притика и Ольга Пильник.

Молодой человек уехал из России в августе 2022 года, чтобы изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве. Последнее время он жил и работал там в ресторане. Несколько недель назад он получил предложение подработать на фестивале и согласился.

Во время вторжения ХАМАС Козлов прятался с остальными в металлических контейнерах и кустах. Последний раз выходил на связь в субботу, 7 августа, около 9:13 утра. Говорил, что все очень плохо, вокруг террористы, и он не знает, что делать. Был ли он среди тех, кто прошёл около 30 километров по пустыне без еды и воды и спасся — точно неизвестно.

Ранее Mash сообщал, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа.

Позже одна из якобы похищенных — Елизавета Прудникова — вышла на связь с журналистами. Она опровергла информацию, заявив, что не посещала фестиваль, но на мероприятии находилась ее сестра — с ней Елизавета не может выйти на связь и не знает ее точного местонахождения.

Посольство России сообщало, что проверит информацию о якобы похищенных боевиками ХАМАС россиянках.

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    Марина Совина
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