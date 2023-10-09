Телеведущую Лазареву оштрафовали на 40 тысяч рублей

Лазареву оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд назначил Лазаревой Т. Ю. штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Роскомнадзор составил протокол на телеведущую по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в публикациях, размещенных на личных страницах в соцсетях.

В июне суд уже штрафовал Лазареву за отсутствие в социальных сетях указания, что она является иноагентом. Тогда телеведущую обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Татьяну Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.