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10:40, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Телеведущую Лазареву оштрафовали на 40 тысяч рублей

Лазареву оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Пресненский суд Москвы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд назначил Лазаревой Т. Ю. штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Роскомнадзор составил протокол на телеведущую по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в публикациях, размещенных на личных страницах в соцсетях.

В июне суд уже штрафовал Лазареву за отсутствие в социальных сетях указания, что она является иноагентом. Тогда телеведущую обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Татьяну Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.

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    Олег Давыдов
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