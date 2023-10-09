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16:02, 9 октября 2023Спорт

Матыцин прокомментировал допуск российских паралимпийцев к Играм-2024

Матыцин назвал допуск россиян к Паралимпиаде-2024 единственно верным решением

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал допуск российский паралимпийцев к Паралимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Это говорит о том, что у нас есть не только международный авторитет, но и ведутся работы внутри России», — заявил Матыцин. Он также назвал решение разрешить сборной участвовать в турнире единственно верным.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх в Пекине. Изначально им разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

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    Ксения Курашкина
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