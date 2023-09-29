Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таи
Сегодня
18:00 (Мск)
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
16:31, 29 сентября 2023Спорт

Российских паралимпийцев допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже

Международный паралимпийский комитет допустил россиян к Играм-2024

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается однако, что МПК частично приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). В связи с этим российские атлеты смогут принять участие в турнире только как индивидуальные спортсмены в нейтральном статусе.

7 сентября президент ПКР Павел Рожков рассказал, что МПК готовится навсегда приостановить членство России. Однако на Генассамблее организации в Бахрейне большинство делегатов проголосовали против этого решения.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально сборной спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

    В российском городе мать с ребенком провели в плену полгода

    В Китае построили железную дорогу через море

    В российском городе ищут расправившегося над женщиной разнорабочего

    В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

    Путин определил число подлежащих призыву осенью россиян

    Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

    Путин подписал указ о начале осеннего призыва

    Российских паралимпийцев допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже

    Миссия ООН посетит Нагорный Карабах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости