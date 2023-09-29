Российских паралимпийцев допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже

Международный паралимпийский комитет допустил россиян к Играм-2024

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается однако, что МПК частично приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). В связи с этим российские атлеты смогут принять участие в турнире только как индивидуальные спортсмены в нейтральном статусе.

7 сентября президент ПКР Павел Рожков рассказал, что МПК готовится навсегда приостановить членство России. Однако на Генассамблее организации в Бахрейне большинство делегатов проголосовали против этого решения.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально сборной спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.