На Украине зарегистрирован позволяющий ликвидировать УПЦ законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий ликвидировать УПЦ

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, позволяющий ликвидировать религиозные организации за преступления против национальной безопасности республики. Он опубликован на сайте украинского парламента.

Ранее депутат Юлия Клименко сообщила, что в Раде собрали необходимое для запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) количество подписей. По ее словам, суммарно удалось собрать 226 голосов.

23 сентября спикер украинского парламента Руслан Стефанчук усомнился в возможности запрета деятельности УПЦ. Он счел, что собрать 226 голосов, необходимых для принятия «столь важного законодательного акта», не удастся.