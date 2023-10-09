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16:23, 9 октября 2023Бывший СССР

На Украине зарегистрирован позволяющий ликвидировать УПЦ законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий ликвидировать УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, позволяющий ликвидировать религиозные организации за преступления против национальной безопасности республики. Он опубликован на сайте украинского парламента.

Ранее депутат Юлия Клименко сообщила, что в Раде собрали необходимое для запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) количество подписей. По ее словам, суммарно удалось собрать 226 голосов.

23 сентября спикер украинского парламента Руслан Стефанчук усомнился в возможности запрета деятельности УПЦ. Он счел, что собрать 226 голосов, необходимых для принятия «столь важного законодательного акта», не удастся.

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    Алевтина Запольская
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