Небензя заявил об отсутствии «списка жертв» в Буче

Постпред Небензя: Гутерреш так и не предоставил России список жертв в Буче

Москва так и не получила от генсека ООН Антониу Гутерреша список жертв событий в Буче, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«А генеральный секретарь ООН так и не предоставил нам имена тех несчастных, чьи тела были аккуратно разложены на улицах украинскими боевиками после вывода оттуда в качестве жеста доброй воли российских войск на фоне успешно проходивших в Стамбуле мирных переговоров», — сказал Небензя.

Он добавил, что должного расследования событий в Буче так и не провели. Кроме того, по мнению Небензи, Украина начинает обвинять Россию в обстрелах, когда в Киев приезжают зарубежные гости, или же когда украинский президент Владимир Зеленский отправляется в страны Запада просить деньги и оружие.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирного населения в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.

В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией, подчеркнув, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь спустя несколько дней после приезда туда СБУ и украинского телевидения.

