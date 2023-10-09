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23:18, 9 октября 2023Спорт

Роднина заявила о балующих себя медалями в ущерб россиянам американцах

Роднина заявила, что американцы будут баловать себя медалями в ущерб россиянам

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о продлении санкции Международным союзом конькобежцев (ISU) против российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в ISU доминирующие позиции занимают американцы и канадцы, которые собираются «баловать себя медалями в ущерб россиянам». «Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить, и все увидят, как было скучно без нас», — посчитала она.

Ранее 9 октября ISU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. Совет организации заявил, что продолжит следить за ситуацией на Украине.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы и других международных турнирах.

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    Анастасия Борисова
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