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18:34, 9 октября 2023Спорт

Международный союз конькобежцев оставил в силе санкции против россиян

Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение россиян

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет организации заявил, что продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность союза, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. При этом отмечается, что санкции против российских и белорусских спортсменов будут работать и дальше.

7 и 8 октября прошел Совет ISU, одной из задач которого должно было стать обсуждение возможности возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что в результате организация не обсуждала этот вопрос.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы и других международных турнирах.

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    Анастасия Борисова
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