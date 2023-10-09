Международный союз конькобежцев отказался обсуждать вопрос допуска россиян

Гуляев сообщил, что ISU отказался обсуждать вопрос допуска россиян к турнирам

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался обсуждать вопрос допуска российских спортсменов к турнирам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

7 и 8 октября прошел Совет ISU, одной из тем которого должно было стать обсуждение возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования. «К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке», — заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

6 октября РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что несколько членов ISU на Совете организации предложат вновь допустить на турниры атлетов из Белоруссии. Отмечается, что для этого имеются основания, в том числе отсутствие белорусских военных на Украине. При этом речь о поддержке возвращения на соревнования россиян не идет.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы и других международных турнирах.