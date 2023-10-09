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19:55, 9 октября 2023Спорт

Футболист Кузяев рассказал о жизни во Франции

Футболист «Гавра» Кузяев заявил, что его адаптация во Франции проходит хорошо

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев в интервью YouTube-каналу сборной России рассказал о жизни во Франции.

Футболист заявил, что его адаптация проходит хорошо. «Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен», — подчеркнул он. Кузяев добавил, что постепенно изучает французский язык, назвав его красивым.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. На данный момент он провел восемь матчей в чемпионате Франции, в которых забил два мяча.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

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    Анастасия Борисова
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