Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 9 октября 2023Из жизни

Российская косатка проглотила шестерых выдр целиком и подавилась седьмой

Aquatic Mammals: косатка проглотила шестерых выдр и подавилась седьмой

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Ученые нашли тело косатки, которая подавилась морской выдрой. Об этом пишет научный журнал Aquatic Mammals.

В 2020 году на побережье Командорских островов в Беринговом море российские ученые обнаружили тушу косатки. В ее желудке нашли шесть морских выдр общим весом около 117 килограммов. Все выдры были проглочены целиком. Седьмая выдра при этом застряла в горле животного.

У косаток достаточно ограниченная диета внутри своих популяций. Обычно они питаются китообразными, морскими котиками, морскими львами, акулами и лососем. Однако ранее их редко замечали за охотой на выдр. К тому же косатки имеют свойство отрывать куски от своей добычи или рвать ее во время дележки, а не заглатывать целиком. Все это сделало находку на Командорских островах крайне необычной.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Ветеринар и директор компании SeaDoc Society Джозеф Гайдос отмечает, что косатки ели выдр и раньше, и именно с косатками связывают падение их популяции в 1990-х на Аляске. «Эта самка могла охотиться одна или же выдры могли быть достаточно мелкими, чтобы их можно было заглотить целиком... все, кроме последней, которая стала возможной причиной печального финала», — отмечает Гайдос.

Ранее сообщалось, что у берегов Шетландских островов косатка протаранила яхту 72-летнего физика на пенсии голландца Вима Руттена. После удара косатка осталась позади яхты и скрылась из виду, однако вскоре вернулась и на большой скорости снова врезалась в борт.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

    В США оценили риски войны с Россией

    Эксперт назвала способы найти идеального фитнес-тренера

    Россиянкам назвали подчеркивающие недостатки фигуры цвета в одежде

    Тревел-блогерша назвала четыре небезопасных для одиноких женщин города

    Россиянка с ножом не выпускала из своей квартиры бригаду скорой помощи

    Фридман переехал из Великобритании в Израиль

    Обнаружены новые механизмы развития болезни Альцгеймера

    Российская косатка проглотила шестерых выдр целиком и подавилась седьмой

    Супруг звезды «Ворониных» попал в больницу после необычного свидания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости