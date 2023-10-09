Российская косатка проглотила шестерых выдр целиком и подавилась седьмой

Aquatic Mammals: косатка проглотила шестерых выдр и подавилась седьмой

Ученые нашли тело косатки, которая подавилась морской выдрой. Об этом пишет научный журнал Aquatic Mammals.

В 2020 году на побережье Командорских островов в Беринговом море российские ученые обнаружили тушу косатки. В ее желудке нашли шесть морских выдр общим весом около 117 килограммов. Все выдры были проглочены целиком. Седьмая выдра при этом застряла в горле животного.

У косаток достаточно ограниченная диета внутри своих популяций. Обычно они питаются китообразными, морскими котиками, морскими львами, акулами и лососем. Однако ранее их редко замечали за охотой на выдр. К тому же косатки имеют свойство отрывать куски от своей добычи или рвать ее во время дележки, а не заглатывать целиком. Все это сделало находку на Командорских островах крайне необычной.

Ветеринар и директор компании SeaDoc Society Джозеф Гайдос отмечает, что косатки ели выдр и раньше, и именно с косатками связывают падение их популяции в 1990-х на Аляске. «Эта самка могла охотиться одна или же выдры могли быть достаточно мелкими, чтобы их можно было заглотить целиком... все, кроме последней, которая стала возможной причиной печального финала», — отмечает Гайдос.

Ранее сообщалось, что у берегов Шетландских островов косатка протаранила яхту 72-летнего физика на пенсии голландца Вима Руттена. После удара косатка осталась позади яхты и скрылась из виду, однако вскоре вернулась и на большой скорости снова врезалась в борт.