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05:00, 9 октября 2023Забота о себе

Женщинам раскрыли способы вернуть интерес к сексу после наступления менопаузы

Фото: Unsplash

После наступления менопаузы женщины могут испытывать боль во время секса или совсем не интересоваться им, рассказала терапевт и специалист по женскому здоровью Бренда Моран. Она раскрыла способы вернуть интерес к интимной близости в климактерический период в беседе с изданием Irish Examiner.

По словам Моран, женщины должны помнить, что сексуальное желание не всегда зависит от гормонального фона, и все же часто повышение уровня эстрогена помогает решить интимные проблемы. «Низкое либидо может быть вызвано множеством причин и психосоциальных факторов. Стресс, выгорание, прием антидепрессантов, хронические заболевания, то, насколько счастлив человек в отношениях, также являются важными компонентами счастливой личной жизни», — объяснила врач.

Морган обратила внимание, что помимо истончения стенок влагалища, вызывающего болезненность во время секса, потеря эстрогена приводит и к плохому настроению и беспокойству, что также негативно сказывается на либидо. В менопаузу женщины могут плохо спать из-за повышенной потливости, что, в свою очередь, вызывает дневную усталость и, как следствие, снижение сексуальной активности, добавила врач.

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Одним из самых действенных способов стабилизировать гормональный фон и наладить сексуальную жизнь является прием заместительной гормональной терапии, заявила Морган. Также она посоветовала придерживаться здорового питания, сократить употребление алкоголя, стараться сохранить душевные отношения с партнером и использовать смазки во время секса.

Моран добавила, что в непростых случаях справиться с болью во время секса поможет и местный анестетик — лидокаиновый гель. Его применяют, когда гормональная терапия невозможна, отметила врач.

Ранее врач Галина Лазута объяснила популярность секс-позы «догги-стайл». Она рассказала, что зачастую эту позицию выбирают люди с лишним весом.

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    Вера Владзиевская
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