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08:36, 29 сентября 2023Забота о себе

Врач объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Галина Лазута рассказала, что позу «догги-стайл» выбирали даже древние люди, наблюдавшие за животными. Популярность этой позиции она объяснила «Ленте.ру».

По словам врача, секс-позу «по-собачьи» практиковали еще пещерные люди. Она полагает, что они повторяли то, что видели вокруг себя в мире животных. «Животные паттерны срабатывали и в том, что самец повелевает, самка подчиняется, — считает Лазута. — У людей до сих пор иногда включается в этом смысле историческая память предков».

Также, отметила гинеколог, поза подходит мужчинам с небольшим пенисом.

Известно, у европейцев, по данным статистики, преобладают средние и ниже среднего размеры полового члена. И это также определяет выбор оптимальной позы в сексе для максимальных ощущений

Галина Лазутагинеколог
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Врач отметила, что немаловажную роль в выборе позы «по-собачьи» играет и телосложение. «У многих современных людей есть абдоминальное ожирение — животы. Поэтому и мужчины, и женщины любят эту секс-позу из-за удобства», — констатировала Лазута.

Напоследок врач добавила, что для женщин «догги-стайл» является хорошей стимуляцией влагалища.

Ранее гинеколог Анна Барбьери назвала причины кровотечений после секса. Одной из них может быть рак.

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    Вера Владзиевская
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