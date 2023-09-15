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20:41, 14 сентября 2023Забота о себе

Врач назвала причины кровотечения после секса

Гинеколог Барбьери: кровотечение после секса может быть симптом рака

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Кровотечение после секса может начаться по безобидной причине, но иногда свидетельствует о раке и других серьезных заболеваниях, предупредила акушер-гинеколог Анна Барбьери. Об этом она рассказала HuffPost.

Врач назвала травмы влагалища и шейки матки одной из наиболее частых причин появления выделений с кровью после полового акта. По ее словам, симптом может возникнуть из-за сухости влагалища, грубого секса или использования игрушек. При серьезных травмах, особенно в результате сексуального насилия, Барбьери рекомендовала незамедлительно обратиться к врачу.

Гинеколог указала, что кровотечение может быть следствием инфекции половых путей или образования полипов шейки матки — небольших доброкачественных новообразований. Она объяснила, что многие женщины не ощущают дискомфорта из-за этих состояний, но стимуляция воспаленных тканей во время интимной близости иногда вызывает кровотечение. По той же причине, говорит Барбьери, кровь после секса можно заметить при эктропионе — заболевании, при котором клетки из внутренней части шейки матки присутствуют в полости влагалища.

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Еще одна причина кровотечения, о которой рассказала врач, — это рак шейки матки. Заметив кровь после секса, следует проконсультироваться с гинекологом, чтобы определить настающую причину симптома и начать лечение. Если же выделения обильные, имеют ярко-красный цвет и не останавливаются в течение часа-двух, нужна срочная медицинская помощь, предупредила Барбьери. Также, по ее словам, незамедлительная консультация у специалиста в таких случаях требуется в период беременности.

Ранее акушер-гинеколог Зухра Исмаилова призвала женщинам не отказываться от секса из-за наступления менопаузы. Она указала, что половые контакты позитивно сказываются на самочувствии и настроении.

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    Екатерина Улитина
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