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22:11, 29 августа 2023Забота о себе

Россиянок призвали продолжать заниматься сексом после наступления менопаузы

Гинеколог Исмаилова: менопауза не является показанием для отказа женщин от секса

Фото: Pxhere

Несмотря на наступление менопаузы, женщинам зрелого возраста надо продолжать заниматься сексом, уверена акушер-гинеколог Зухра Исмаилова. Ее слова цитирует ИА RuNews24.

Исмаилова объяснила, что в период климакса и менопаузы в организме женщины уменьшается выработка половых гормонов. Это, в свою очередь, приводит к угасанию репродуктивной функции и изменениям в организме в целом. Может появиться сухость во влагалище, уменьшается выработка смазки, снижается тонус мышц промежности. Все эти проблемы, по словам врача, могут сделать интимную близость дискомфортной.

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Однако, как отметила Исмаилова, менопауза не является показанием для отказа от секса. Более того, врач призвала россиянок зрелого возраста не исключать интимную близость из своей жизни, поскольку регулярные половые контакты позитивно сказываются на самочувствии и настроении.

Секс — важная часть эмоциональной жизни женщины. Во время интимной близости вырабатываются такие гормоны, как окситоцин, дофамин, серотонин и эндорфин, которые влияют на общее самочувствие и настроение

Зухра Исмаиловаакушер-гинеколог

Чтобы сделать секс комфортнее и избавиться от сухости во влагалище, гинеколог рекомендовала использовать лубриканты на водной или силиконовой основе, а также подобрать вместе с лечащим врачом заместительную гормональную терапию. С ее помощью можно восполнить гормоны, которые больше не вырабатываются яичниками, и тем самым облегчить негативные проявления менопаузы.

Ранее уролог, сексолог Александр Лубенников объяснил повышенный интерес к сексу у мужчин. В норме такие ситуации часто возникают во время совместного отдыха или когда мужчина начинает вести здоровый образ жизни, однако также гиперактивность в интимной жизни может быть спровоцирована стрессом.

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    Наталья Обрядина
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