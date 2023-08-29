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07:00, 29 августа 2023Забота о себе

Врач объяснил повышенный интерес к сексу у мужчин

Уролог Лубенников объяснил, что стресс может сделать мужчину сексуально активным

Фото: McPHOTOf / blickwinkel / Globallookpress.com

Сделать мужчину сексуально активным может, среди прочего, и стресс, рассказал уролог, сексолог Александр Лубенников. Причины повышенного интереса к сексу у мужчин врач объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Гиперреактивность в сексе мужчины может быть отражением его половой конституции, говорит сексолог. Либидо складывается из потребности в половых актах и устойчивости к негативным факторам по отношению к половой жизни.

Если у мужчины высокая половая конституция, а у женщины низкая, то она может воспринимать его как гиперсексуального. Хотя на деле мужчина таковым не будет.

Александр Лубенниковуролог, сексолог

По словам собеседника «Ленты.ру», если у партнеров разная потребность в сексе, им нужно искать компромисс, так как изменить половую конституцию невозможно.

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В некоторых ситуациях у мужчин может повышаться сексуальное влечение и желание чаще заниматься сексом, продолжил Лубенников. В норме такие ситуации часто возникают во время совместного отдыха, или когда мужчина начинает вести здоровый образ жизни. «Однако иногда повышенное желание заниматься сексом может быть проявлением стресса. У некоторых мужчин оно может наблюдаться при снижении потенции», — заключил врач.

Ранее Лубенников назвал способ сохранить потенцию после 50 лет. Он призвал следить за весом и гормонами.

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    Вера Владзиевская
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