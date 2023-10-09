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22:14, 9 октября 2023Спорт

Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев

Тарасова прокляла Международный союз конькобежцев за санкции против россиян
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о продлении санкции Международным союзом конькобежцев (ISU) против российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявила ,что не ожидала другого решения и прокляла функционеров. «Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать!» — высказалась она. Тарасова подчеркнула, что в этом сезоне российские фигуристы показали высший класс.

Ранее 9 октября ISU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. Совет организации заявил, что продолжит следить за ситуацией на Украине.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы и других международных турнирах.

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    Анастасия Борисова
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