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11:38, 9 октября 2023Спорт

Тренер назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц

Тренер ван Хофф посоветовал румынскую становую тягу для прокачки ног и ягодиц

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Тренер Джейк ван Хофф назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц. Его слова приводит Women's Health.

Специалист посоветовал выполнять румынскую становую тягу. Он отметил, что преимущество этого упражнения состоит в том, что для него нужно минимум оборудования — подойдут гантели и другие утяжелители. По словам ван Хоффа, это движение задействует несколько групп мышц, включая нижнюю часть спины, ягодицы, мышцы кора и подколенные сухожилия, и, кроме того, оно безопасно для людей с болями в пояснице.

Тренер также рассказал о правильной технике выполнения упражнения. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки вдоль тела. Затем необходимо отводя бедра назад наклониться корпусом вперед так, чтобы зажатые в руках гантели опустились на уровень голеней. «Сохраняя нейтральное положение позвоночника, перенесите вес на пятки и полностью выпрямитесь в бедрах и коленях, сжимайте при этом ягодичные мышцы», — добавил ван Хофф. Он подчеркнул, что спина при выполнении упражнения должна быть прямой.

Ранее фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы заставить себя пойти в спортзал. Она предложила заняться новым видом физической активности и найти себе компанию среди друзей.

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    Андрей Стрельцов
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