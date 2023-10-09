Подозреваемый в получении взятки мэр Печоры обжаловал свой арест

Адвокат главы Печоры Серова подал жалобу на его арест по делу о взяточничестве

Адвокат мэра Печоры Республики Коми Валерия Серова, обвиняемого в коррупции, подал жалобу на его арест. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд.

Материалы дела направлены в Верховный суд региона.

Ранее стало известно, что глава администрации Печоры Валерий Серов был заключен под стражу на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в размере четырех миллионов рублей от местного индивидуального предпринимателя.

Чиновника задержали 30 сентября за день до ухода на службу по контракту с Минобороны РФ и отвезли в Сыктывкар для дачи показаний.