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19:21, 9 октября 2023Силовые структуры

Подозреваемый в получении взятки мэр Печоры обжаловал свой арест

Адвокат главы Печоры Серова подал жалобу на его арест по делу о взяточничестве

Фото: Telegram-канал Валерия Серова

Адвокат мэра Печоры Республики Коми Валерия Серова, обвиняемого в коррупции, подал жалобу на его арест. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд.

Материалы дела направлены в Верховный суд региона.

Ранее стало известно, что глава администрации Печоры Валерий Серов был заключен под стражу на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в размере четырех миллионов рублей от местного индивидуального предпринимателя.

Чиновника задержали 30 сентября за день до ухода на службу по контракту с Минобороны РФ и отвезли в Сыктывкар для дачи показаний.

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