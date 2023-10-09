Силовые структуры
Подозреваемый в получении взятки мэр Печоры обжаловал свой арест
Адвокат главы Печоры Серова подал жалобу на его арест по делу о взяточничестве
Адвокат мэра Печоры Республики Коми Валерия Серова, обвиняемого в коррупции, подал жалобу на его арест. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд.
Материалы дела направлены в Верховный суд региона.
Ранее стало известно, что глава администрации Печоры Валерий Серов был заключен под стражу на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в размере четырех миллионов рублей от местного индивидуального предпринимателя.
Чиновника задержали 30 сентября за день до ухода на службу по контракту с Минобороны РФ и отвезли в Сыктывкар для дачи показаний.