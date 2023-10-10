В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Песков о возвращении бизнесмена Фридмана в Россию: это его право как гражданина

В возвращении в Россию бизнесмена Михаила Фридмана нет ничего необычного. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

О том, что сооснователь Альфа-банка находится в Москве, стало известно 9 октября.

Появление Фридмана в столице не может свидетельствовать о тенденции, связанной с возвращением бизнесменов в Россию, считает Песков. «Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин», — пояснил представитель Кремля.

Ранее источники в окружении бизнесмена сообщили, что Фридман переехал в Израиль, при этом он собирается регулярно бывать в России. Это информацию подтвердили в пресс-служба Альфа-банка.

За несколько дней до появления информации о возвращении Фридмана в Россию его адвокат Александр Добровинский заявил, что бизнесмен ведет неофициальный переговоры с целью оценить реакцию правоохранительных органов на его появление в стране. Возможное преследование доверителя юрист связал с ранее опубликованными сообщениями о его пожертвованиях в пользу Украины.