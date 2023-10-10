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20:08, 10 октября 2023Спорт

Гвардиола выбрал между Месси и Марадоной

Тренер Пеп Гвардиола предпочел футболиста Лионеля Месси Диего Марадоне

Фото: Marco Alpozzi / Globallookpress.com

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выбрал между аргентинскими футболистами Лионелем Месси и Диего Марадоной. Его слова приводит Calciomercato.

Специалист вспомнил предсезонное турне по Азии, когда Месси приехал в расположение «Барселоны» из Аргентины уставшим и разбитым. «Лео сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: "Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим". Мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео», — рассказал он. Вследствие этого Гвардиола предпочел Месси, хотя, по его мнению, Марадона был сильным игроком.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира в Катаре. За «Барселону» аргентинец играл на протяжении большей части карьеры — с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Гвардиола тренировал команду с 2008 по 2012 год.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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    Анастасия Борисова
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