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16:02, 10 октября 2023Спорт

Костомаров рассказал о проданном ради протеза мотоцикле

Костомаров заявил, что продал мотоцикл Yamaha ради покупки протеза на руку

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о покупке протеза на руку. Его слова передает РИА Новости.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — заявил фигурист.

Ранее Костомаров заявил, что надеется выйти на лед на коньках. «Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь», — объяснил он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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