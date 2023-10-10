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15:23, 10 октября 2023Спорт

Костомаров рассказал о сложностях выхода на лед на коньках с протезами

Фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему нужно подобрать коньки под протез

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о сложностях выхода на лед на коньках с протезами. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь. Все тонкие элементы, которые ты можешь исполнять на льду, достигаются благодаря многолетним тренировкам и многолетней работе тех мышц, которые непосредственно я потерял», — заявил он. Спортсмен поделился, что еще не тестировал новые коньки.

Ранее Костомаров заявил, что поставил себе цель вернуться на лед. «Как будет получаться? Не знаю. Но точно знаю, что выйду», — заявил олимпийский чемпион в танцах на льду. В данный момент он продолжает восстановление, занимается с реабилитологами в тренажерном зале и ходит в бассейн.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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