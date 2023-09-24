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02:27, 24 сентября 2023Спорт

Костомаров рассказал о своих жизненных целях

НТВ: фигурист Роман Костомаров заявил, что поставил себе цель вернуться на лед
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире телеканала НТВ рассказал о своих жизненных целях.

По словам спортсмена, он поставил перед собой цель адаптироваться к новой жизни и «максимально натренироваться», чтобы «чувствовать комфортно себя с тем, что имею».

Кроме того, Костомаров признался, что поставил себе цель вернуться на лед. «Я надеюсь, что еще выйду на лед. Как будет получаться? Я не знаю. Но я точно знаю, что выйду», — заявил фигурист.

Ранее Роман Костомаров рассказал о начале болезни. Он заявил, что заболел после новогодних праздников, заразившись от жены Оксаны Домниной.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Марина Совина
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