Костомаров рассказал о своих жизненных целях

НТВ: фигурист Роман Костомаров заявил, что поставил себе цель вернуться на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире телеканала НТВ рассказал о своих жизненных целях.

По словам спортсмена, он поставил перед собой цель адаптироваться к новой жизни и «максимально натренироваться», чтобы «чувствовать комфортно себя с тем, что имею».

Кроме того, Костомаров признался, что поставил себе цель вернуться на лед. «Я надеюсь, что еще выйду на лед. Как будет получаться? Я не знаю. Но я точно знаю, что выйду», — заявил фигурист.

Ранее Роман Костомаров рассказал о начале болезни. Он заявил, что заболел после новогодних праздников, заразившись от жены Оксаны Домниной.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.