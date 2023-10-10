Кузяев заявил, что по уровню РПЛ несильно отстает от французского чемпионата

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции. Его слова передает РИА Новости.

Кузяев заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) несильно отстает от Лиги 1, но при этом не прогрессирует. «Уровень чемпионата России оптимальный по сравнению с Францией. У нас тоже хороший чемпионат. В "Гавре" тренировки интенсивнее, чем в "Зените". Но у каждого тренера свои требования», — поделился он.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. На данный момент он провел восемь матчей в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.