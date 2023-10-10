Миранчук рассказал о влиянии на него итальянской культуры

Футболист Алексей Миранчук рассказал, как на него повлияла итальянская культура

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос, как на него повлияла итальянская культура. Об этом сообщается на канале национальной российской команды в YouTube.

«Что-то в каких-то моментах проявляется. Ты находишься внутри итальянской культуры, и хочешь ты или не хочешь — к тебе это прилипнет, если можно так выразиться», — отметил Миранчук, добавив, что это касается эмоций и жестов. При этом россиянин подчеркнул, что не чувствует себя итальянцем.

Миранчук попал в список 29 футболистов, вызванных на товарищеский матч сборной России против Камеруна. Игра пройдет в Москве 12 октября.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон хавбек провел в аренде в итальянском «Торино».

