Поставки российской нефти сократились

Bloomberg: морские поставки российской нефти упали до 3,23 млн баррелей в день

По итогам первой недели октября объемы морских поставок российской нефти упали примерно на 490 тысяч баррелей в сутки в сравнении с показателем предыдущих семи дней и составили около 3,23 миллиона баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

К 8 октября среднее четырехнедельное значение сократилось до 3,26 миллиона баррелей. Для сравнения, к началу второго месяца осени показатель составлял 3,3 миллиона баррелей в сутки. Падение произошло после завершения отправки рекордной партии сырья из порта в Мурманске в конце сентября — начале октября. На этом фоне аналитики считают, в настоящее время среднесуточные объемы поставок российского сырья должны находиться на уровне около 3,28 миллиона баррелей.

Сейчас показатель остается ниже максимумов, наблюдавшихся в апреле-июне 2023 года, на 580 тысяч баррелей в день. Основными покупателями остаются азиатские страны, включая Индию и Китай. За последний месяц объемы экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион выросли до 2,79 миллиона баррелей в сутки. Однако это значение все равно недотягивает до максимума в 3,6 миллиона баррелей в день, установленного в апреле-мае.

Ранее Bloomberg сообщало, что в конце сентября объемы морских поставок российской нефти достигли трехмесячного максимума в 3,72 миллиона баррелей в сутки. Планка стала максимальной с конца июня. Четырехнедельный средний показатель к концу сентября вырос примерно до 3,3 миллиона баррелей в день. Эксперты связали подобную динамику с окончанием планового ремонта российских отгрузочных терминалов.