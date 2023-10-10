Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:36, 16 октября 2023Забота о себе

Врач перечислила опасные симптомы дефицита белка

Фото: Anna Zheludkova / Shutterstock / Fotodom

При дефиците белка у человека выпадают волосы, а раны заживают дольше, предупредила врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова. В комментарии для «Ленты.ру» врач перечислила и другие опасные симптомы нехватки этого микроэлемента.

В частности, по словам Аветовой, именно дефицит белка может быть одной из причин выпадения волос. Она объяснила, что железо и белок в организме тесно связаны друг с другом: когда есть дефицит белка, то железо не усваивается. Это ведет к замедлению роста или выпадению волос, ломкости ногтей, появлению заусенцев.

При нехватке белка появляется слабость, возникают проблемы с весом (быстрая потеря или, наоборот, невозможность похудеть). Кожа становится сухой и шелушится. Появляются отеки

Тагуи Аветовадиетолог, нутрициолог

Также, продолжила врач, при дефиците белка появляется сильная тяга к сладкому, возникают проблемы с пищеварением (нарушается стул, беспокоит вздутие живота). Кроме того, из-за нехватки этого элемента раны начинают заживать дольше.

Аветова предупредила, что дефицит белка особенно опасен у детей. Из-за него в период активного роста внутренние органы могут недополучить нужных питательных веществ.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Нехватку белка провоцируют плохое питание, следование монодиете или веганство, объяснила врач. Также дефицит микроэлемента появляется из-за нарушения обмена веществ, патологий почек, ожогов, добавила Аветова.

«При появлении симптомов нехватки белка в организме, необходимо наладить питание и обратиться за консультацией к врачу», — призвала она.

Ранее диетолог Алексей Кабанов назвал доступные способы снизить риск развития сахарного диабета II типа. Первым делом он призвал отказаться от сладких газированных напитков.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии поехал на СВО и получил ранение

    В России зафиксировали рост производства седьмой месяц подряд

    33-летняя Рита Дакота показала фигуру в купальнике

    Пенсионерка отдала мошенникам квартиру на Арбате

    Парикмахеры назвали раздражающие привычки клиентов

    Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

    Лодка с четырьмя пассажирами перевернулась на российском озере

    ИИ расшифровал слово из сожженного извержением Везувия свитка

    Врач перечислила опасные симптомы дефицита белка

    В лицо петербуржцу плеснули кипяток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости