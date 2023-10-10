Врач перечислила опасные симптомы дефицита белка

При дефиците белка у человека выпадают волосы, а раны заживают дольше, предупредила врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова. В комментарии для «Ленты.ру» врач перечислила и другие опасные симптомы нехватки этого микроэлемента.

В частности, по словам Аветовой, именно дефицит белка может быть одной из причин выпадения волос. Она объяснила, что железо и белок в организме тесно связаны друг с другом: когда есть дефицит белка, то железо не усваивается. Это ведет к замедлению роста или выпадению волос, ломкости ногтей, появлению заусенцев.

При нехватке белка появляется слабость, возникают проблемы с весом (быстрая потеря или, наоборот, невозможность похудеть). Кожа становится сухой и шелушится. Появляются отеки Тагуи Аветова диетолог, нутрициолог

Также, продолжила врач, при дефиците белка появляется сильная тяга к сладкому, возникают проблемы с пищеварением (нарушается стул, беспокоит вздутие живота). Кроме того, из-за нехватки этого элемента раны начинают заживать дольше.

Аветова предупредила, что дефицит белка особенно опасен у детей. Из-за него в период активного роста внутренние органы могут недополучить нужных питательных веществ.

Нехватку белка провоцируют плохое питание, следование монодиете или веганство, объяснила врач. Также дефицит микроэлемента появляется из-за нарушения обмена веществ, патологий почек, ожогов, добавила Аветова.

«При появлении симптомов нехватки белка в организме, необходимо наладить питание и обратиться за консультацией к врачу», — призвала она.

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