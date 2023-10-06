Россиянам назвали доступные способы снизить риск развития диабета

Сахарный диабет II типа — серьезное заболевание, но при правильном рационе питания его можно контролировать, заверил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В комментарии для «Ленты.ру» специалист также назвал россиянам доступные способы снизить риск развития болезни.

Первым делом Кабанов призвал отказаться от сладких напитков. Он пояснил, что сахар в жидком состоянии особенно опасен, так как быстро усваивается организмом. «Когда вы пьете сладкий напиток, вам сложнее контролировать объем сахара. В случае с десертом можно ограничиться небольшим кусочком, но если хочется пить, стакан газировки с огромным количеством сахара уходит залпом», — объяснил он.

Необходимо правильно выбирать углеводы. Многие имеют привычку все есть с хлебом, а день начинать рисовой кашей. Но рафинированные углеводы не приносят пользы. Лучше выбирать крупы, хлеб из цельной зерновой муки, продукты богатые клетчаткой Алексей Кабанов диетолог

Также диетолог настоятельно рекомендовал есть меньше красного мяса и мясных продуктов. «Белок — важная часть правильного рациона, но лучше его получать не только из говядины или свинины, но и из растительных белков: орехов, бобовых», — отметил он.

Нужно употреблять больше фруктов и овощей. Они насыщают организм клетчаткой и полезными микроэлементами. Главное — не добавлять сахар во фруктовый или ягодный десерт Алексей Кабанов диетолог

В меню должны кисломолочные продукты, продолжил эксперт. Натуральный йогурт, кефир снижают риск возникновения диабета. При этом важно выбирать кисломолочные продукты без сахара.

Еще одной ключевой составляющей правильного питания для предотвращения диабета является употребление полезных жиров, важных для работы мозга и строительства клеток. «Лучше употреблять больше ненасыщенных жирных кислот, которыми богаты растительные масла, орехи, авокадо», — подвел итог Кабанов.

Ранее Алексей Кабанов и эндокринолог Зухра Павлова назвали главную причину эпидемии ожирения. По их мнению, сладкие газированные напитки провоцируют стремительный набор веса.

