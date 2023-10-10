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13:23, 10 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали необычный способ быстро проснуться

Фото: rookie idea / Shutterstock / Fotodom

Пролистывание новостных лент в телефоне поможет быстрее проснуться утром, заверила невролог-сомнолог Елена Царева. О необычном способе стать бодрыми после ночи она рассказала россиянам в комментарии для радио Sputnik.

По ее словам, в течение полутора часов после пробуждения утро должно быть максимально ярким. Наиболее эффективен в этом плане свет белого и голубого спектров, добавила она. «При таком освещении уровень мелатонина в организме падает мгновенно, а сонливость уменьшается», — прокомментировала невролог-сомнолог.

Она добавила, что самый простой способ обеспечить такое освещение — использовать телефон. По словам Царевой, гаджет, мешающий уснуть вечером, утром помогает быстрее проснуться.

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«Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время одни и те же факторы работают по-разному», — заключила Царева.

Ранее невролог Галина Чудинская назвала причины подергивания глаз. Причинами тика могут быть стресс, интоксикация организма и недостаток сна.

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    Вера Владзиевская
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