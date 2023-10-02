Офтальмологи назвали причины подергивания глаза

Офтальмолог Шилова: алкоголь и кофеин вызывают подергивание глаза

Подергивание глаза у человека может появиться из-за сильного стресса и недостатка сна. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявили невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова.

Причиной глазного тика также может быть интоксикация организма, отметила Шилова.

«Обычно происходит подергивание нижнего века, иногда верхнего — это называется доброкачественной миокимией, то есть непроизвольное сокращение мышц глаза», — подчеркнула Чудинская.

По ее словам, миокимия носит чисто невротический характер, что связано с эмоциональным перенапряжением. Дело в том, что круговая мышца глаза не может полностью расслабиться. Тогда и возникает неприятное подергивание, пояснила невролог.

В свою очередь, Татьяна Шилова отметила, что причиной подергивания века могут стать неправильно подобранные линзы или очки, а также чрезмерное увлечение кофе или алкоголем.

«Также причиной нервно-мышечных нарушений может быть недостаток микроэлементов — кальция, магния, калия в организме», — обратила внимание Шилова.

Чтобы успокоить мышцу глаза, офтальмолог рекомендовала грамотно распределять режим отдыха, больше времени отводить на сон. Так, могут помочь медитации, йога и прогулки на свежем воздухе и правильное питание, резюмировали медики.

Ранее врачи-офтальмологи Йорн Слот Йоргенсен и Эвелин Менса заявили, что курение является частой причиной возникновения заболеваний глаз и ухудшения зрения.

В частности, Менса отметила, что у курильщиков повышается риск развития таких заболеваний, как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна.

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