Названа неочевидная причина ухудшения зрения

Офтальмолог Менса: курение является частой причиной катаракты

Курение является частой причиной возникновения заболеваний глаз и ухудшения зрения. Неочевидные последствия вредной привычки назвали врачи-офтальмологи Йорн Слот Йоргенсен и Эвелин Менса, пишет Daily Mail.

Менса отметила, что у курильщиков повышается риск развития таких заболеваний, как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна. Для их профилактики и для сохранения зрения она рекомендовала отказаться от табака.

Кроме того, здоровье глаз страдает из-за длительной работы за компьютером. Чтобы снизить вредное воздействие, Йоргенсен рекомендовал каждый 20 минут отрывать взгляд от монитора и в течение 20 секунд смотреть на предметы, расположенные на расстоянии 5-10 метров. Также, по его словам, острота зрения снижается из-за плохого освещения и нехватки в организме витаминов А, С и Е.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала пожилым людям для сохранения остроты зрения добавить в рацион тыкву. По ее словам, этот овощ богат витамином А, а также калием и магнием.