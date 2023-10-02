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15:27, 2 октября 2023Забота о себе

Названа неочевидная причина ухудшения зрения

Офтальмолог Менса: курение является частой причиной катаракты

Фото: Unsplash

Курение является частой причиной возникновения заболеваний глаз и ухудшения зрения. Неочевидные последствия вредной привычки назвали врачи-офтальмологи Йорн Слот Йоргенсен и Эвелин Менса, пишет Daily Mail.

Менса отметила, что у курильщиков повышается риск развития таких заболеваний, как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна. Для их профилактики и для сохранения зрения она рекомендовала отказаться от табака.

Кроме того, здоровье глаз страдает из-за длительной работы за компьютером. Чтобы снизить вредное воздействие, Йоргенсен рекомендовал каждый 20 минут отрывать взгляд от монитора и в течение 20 секунд смотреть на предметы, расположенные на расстоянии 5-10 метров. Также, по его словам, острота зрения снижается из-за плохого освещения и нехватки в организме витаминов А, С и Е.

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    Екатерина Улитина
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