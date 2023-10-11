50-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица предстала перед камерой без макияжа, демонстрируя лицо, на котором отсутствуют косметические изъяны в виде морщин или пигментных пятен. Звезда примерила белый банный халат и собрала влажные волосы в полотенце. При этом от аксессуаров она отказалась.

Среди прочего, в размещенном ролике звезда в упомянутом наряде прошлась по ночной улице. «Хэллоуин идет полным ходом!» — заявила она.

Ранее в октябре 50-летняя Хайди Клум снялась в бюстгальтере. Модель предстала перед камерой, позируя в полный рост у кирпичной стены. При этом она надела белый в полоску наряд, который состоял из бюстгальтера с эффектом пуш-ап.