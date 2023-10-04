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20:45, 4 октября 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум снялась в бюстгальтере

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде и показала видео подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица предстала перед камерой, позируя в полный рост у кирпичной стены. При этом она надела белый в полоску наряд, который состоял из бюстгальтера с эффектом пуш-ап и широкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и брюк с завышенной талией, объемными штанинами и защипами.

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Кроме того, знаменитость распустила волосы, сделала контрастный макияж в коричневых тонах, подчеркнув глаза стрелками, и дополнила образ остроносыми ботинками на каблуках и белыми бусами. В описании к посту Клум указала название реалити-шоу о моделях Germany's Next Topmodel, ведущей которого является.

Ранее в октябре бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась топлес для бренда джинсовой одежды Abrand Jeans. Отмечается, что 34-летняя манекенщица продемонстрировала последнюю коллекцию марки, вдохновленную модой конца 1990-х годов. На одном из снимков она позировала в джинсах прямого кроя и с голой грудью, которую прикрыла одной рукой.

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    Карина Черных
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