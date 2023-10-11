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19:10, 11 октября 2023Ценности

73-летняя Надежда Бабкина раскрыла секреты привлекательности

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская певица Надежда Бабкина раскрыла секреты привлекательности. Соответствующий материал публикует издание «Вокруг ТВ».

73-летняя знаменитость рассказала, что регулярно ухаживает за собой и посещает косметологов. «Я себя люблю! Это самый главный секрет. Я хожу, делаю процедуры. Не сказать чтобы регулярно, но хожу. Очень способствует, серьезные процедуры. Вот так вот сделаешь процедуру одну на лицо, а ощущение, что тебе только что круговую подтяжку сделали. Все поднимается и все прекрасно выглядит», — заявила артистка.

Помимо этого, звезда призналась, что прибегает к дополнительным услугам красоты и тщательно следит за своим образом жизни. «Я делаю массажи, гидромассажи, еще разные вещи. В театре постоянно много бегаю по этажам. Кушаю, когда мне хочется, но немного», — сообщила она.

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По словам собеседницы издания, она совсем далека от спорта. «Да какой спорт? Побегайте здесь! Я тут пока по лестницам похожу туда-сюда, потом на сцену выйду отфигачу, пока по театру размах сделаешь — и все», — объяснила Бабкина.

Среди прочего исполнительница уточнила, что возраст для нее не имеет никакого значения. «Я не знаю своего возраста, понимаете? У меня когда спрашивают, я смущаюсь, думаю, как бы не ошибиться. Потом вспоминаю, быстро отматываю цифры и говорю. А что его скрывать-то? Скрывай не скрывай, а цифры-то все равно есть», — заключила она.

Ранее певица Алсу раскрыла секрет моложавой внешности словами «делаю укольчики». По словам знаменитости, она регулярно прибегает к косметологическим манипуляциям, в том числе аппаратным процедурам и инъекциям.

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    Екатерина Ештокина
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