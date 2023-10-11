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15:36, 11 октября 2023Мир

Эрдоган выступил против неизбирательного убийства в Израиле и Газе

Глава Турции Эрдоган выступил против неизбирательного убийства в Израиле и Газе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против неизбирательного убийства мирных жителей в Израиле и Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также призвал Тель-Авив вести себя как государство, а не как организация. «Израиль должен помнить, что если он будет вести себя как организация, а не как государство, то в итоге к нему будут относиться как к организации», — заявил турецкий лидер на фоне информации о массовых разрушениях в секторе Газа.

По его словам, Анкара однозначно выступает против убийства мирных жителей на территории Израиля. «Точно так же мы не приемлем неизбирательное убийство невинных людей в Газе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 22 639 жилых зданий и 10 медицинских учреждений разрушены в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля с начала эскалации. В ходе обстрелов повреждены 48 местных школ. Как отмечает телеканал Al Arabiya, в анклаве отключено электричество, отсутствует интернет.

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Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября в ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Виктория Кондратьева
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