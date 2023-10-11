Футболистка заявила о предложении ста тысяч евро за ночь от знаменитости

Футболистка Леманн заявила о предложении ста тысяч евро за ночь от знаменитости

Швейцарская футболистка Алиша Леманн в интервью YouTube-каналу немецкой певицы Ширин Дэвид заявила о предложении ста тысяч евро за ночь от знаменитости.

«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что популярна в социальных сетях и получает от спонсоров около 260 тысяч евро за каждую публикацию.

Леманн добавила, что ее телохранитель затем получил новые сообщения от агента знаменитости. По ее словам, звездный преследователь писал агенту с мольбами принять предложение его клиента.

В данный момент спортсменка играет за сборную Швейцарии и английскую «Астон Виллу». Она известна по выступлениям за английские «Эвертон», «Вест Хэм», а также швейцарский «Янг Бойз».