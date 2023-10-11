Футбольного судью отстранили за отказ пожать руку женщине-арбитру

Футбольного судью Сакки в Италии отстранили за отказ пожать руку женщине-арбитру

Итальянского футбольного судью Юана Луку Сакки отстранили за отказ пожать руку женщине-арбитру Франческе Ди Монте. Об этом сообщает Football Italia.

Инцидент произошел на матче чемпионата Италии между клубами «Лечче» и «Сассуоло». В подтрибунном помещении Сакки пожал руки капитанам команд, как того требует протокол, а от протянутой руки помощницы уклонился. Эпизод попал в телетрансляцию, и судья попал под волну критики.

В Итальянской ассоциации арбитров заявили, что это был непроизвольный и неверно истолкованный жест, который нельзя назвать сексистским. Сакки был дисквалифицирован на один матч.

На прошедшем в Катаре чемпионате мира по футболу главным судьей матча впервые стала женщина. Француженка Стефания Фраппар обслужила встречу третьего тура группового этапа турнира между сборными Коста-Рики и Германии, который прошел 1 декабря и завершился победой немцев со счетом 4:2.