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15:30, 11 октября 2023Экономика

Строительством газопровода до завода СПГ в Мурманске займется частная компания

Михельсон: «Новатэк» построит газопровод до мурманского завода СПГ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Новатэк» займется строительством газопровода, который будет питать завод сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске, а также регионы прохождения магистрали. Об этом заявил председатель правления одной из крупнейших частных компаний России Леонид Михельсон, его слова приводит «Интерфакс».

По словам бизнесмена, мощность газопровода составит 40 миллиардов кубометров с учетом задач не только снабжения завода, но и газификации регионов. К такому решению пришли по итогам обсуждений в правительстве.

«Для Мурманского СПГ мощность газопровода — 30 миллиардов кубометров. Правительственное решение было — пересмотреть это решение. Мы его пересмотрели, и он будет строиться на 40 миллиардов кубометров, что позволит удовлетворить все потребности в газоснабжении как севера Карелии, так и Мурманской области», — объяснил он.

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«Новатэк» представил проект «Мурманского СПГ» летом 2023 года. Среди плюсов предприятия выделили незамерзающий порт и наличие дешевой электроэнергии от Кольской АЭС. Мощность завода составит семь миллионов тонн СПГ в год.

В июле участие в церемонии отправки первой СПГ-линии из Мурманска принял президент России Владимир Путин. По его словам, реализация проекта «Арктик СПГ 2» будет осуществлена в срок и нужного качества. Согласно планам, она состоится в конце 2023 года-начале 2024 года. Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год. Однако по мнению аналитиков Rystad Energy, «Новатэк» может перенести запуск проекта на три-четыре года из-за отсутствия компрессоров и газовых турбин западного производства.

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    Вячеслав Агапов
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