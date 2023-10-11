В ХАМАС допустили гибель части заложников из-за ударов по сектору Газа

Представитель ХАМАС Наим допустил гибель части заложников из-за ударов по Газе

Часть заложников, захваченных во время нападения палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа. Такие последствия бомбардировки анклава допустил глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, в настоящий момент группировка не может точно установить число заложников с российским гражданством, их пол и возраст из-за продолжающихся боевых действий. Кроме того, ситуацию осложняет то, что в атаке и захвате заложников в Израиле участвовали несколько группировок, хотя ХАМАС и поддерживает с ними связь.

«Израильские бомбардировки и нападения на наш народ настолько интенсивны, что даже мы не можем быть уверены, что некоторые заложники не были убиты в результате бомбардировок», — заявил представитель ХАМАС.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви также допустил, что среди заложников палестинцев могут быть лица с российским гражданством, а позднее об этом же заявил представитель ХАМАС. Однако дипмиссия РФ в Палестине пока не смогла подтвердить эти данные. Также 10 октября стало известно, что в результате нападения на ХАМАС погибли четверо российских граждан.